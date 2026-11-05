Во Франции команда кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона призывает молодых сторонников активнее пользоваться Facebook и убеждать старших родственников поддержать политика на выборах. Как сообщает Politico Europe, кампания рассматривает платформу как важную площадку для борьбы за голоса старших избирателей.

75-летний Меланшон является одним из кандидатов на президентских выборах, которые должны состояться следующей весной. Его прогрессивная платформа и призывы к гражданской революции обеспечили ему поддержку среди молодежи, которая чаще пользуется TikTok и Snapchat, чем Facebook.

Разрыв между поколениями

Согласно опросу Cluster17, проведенному по заказу Politico, более 40% избирателей в возрасте до 35 лет планируют голосовать за Меланшона. Среди людей в возрасте от 50 лет этот показатель составляет 14% или меньше. По данным французской компании Médiamétrie, Instagram и Snapchat имеют на 35% больше ежедневных пользователей, чем Facebook, среди французов в возрасте от 15 до 24 лет.

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В TikTok у Меланшона примерно вдвое больше подписчиков, чем у любого другого кандидата в президенты. В то же время в Facebook заметное преимущество имеет ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен. С июня ее публикации собрали более 2 млн реакций — больше, чем посты любой другой французской политической силы, свидетельствуют данные платформы мониторинга Visibrain.

Мобилизация через WhatsApp

Отвечающий за коммуникации кампании Антуан Леоман призывает активистов движения «Непокоренная Франция» массово распространять видео и призывы к действию через открытый канал в WhatsApp, насчитывающий более 170 тыс. участников. Кампания частично ориентируется на опыт бразильского депутата Андре Жанонеса, который через мессенджер мобилизовал сторонников президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы перед его переизбранием.

Опросы указывают, что Меланшон имеет шансы занять второе место в первом туре и выйти во второй вместе с Ле Пен. В то же время ранние опросы второго тура, в которых противостоят Ле Пен и Меланшон, свидетельствуют о возможном значительном поражении кандидата от левых. В движении Меланшона рассчитывают, что молодые избиратели смогут повлиять на политический выбор родителей, братьев, сестер и других родственников.

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