Кандидат в президенты Нигерии Питер Оби на встрече с избирателями в Энугу представил свои планы на случай победы на выборах 2027 года. Он пообещал обеспечить производство, передачу и распределение не менее 10 тысяч мегаватт электроэнергии, а также заявил о намерении усилить безопасность, доступ к образованию и первичной медицинской помощи.

Об этом Premium Times сообщает со ссылкой на выступление Оби на мероприятии NDC (Nigeria Democratic Congress) в Amadeo Event Centre. По данным Национального диспетчерского центра Transmission Company of Nigeria за сентябрь 2026 года, доступная мощность генерации в стране составляла около 5403,3 МВт.

Обещания по безопасности и социальной сфере

Оби, который ранее возглавлял штат Анамбра, назвал стабильное электроснабжение необходимым условием для восстановления промышленности, создания рабочих мест и оживления экономики. Он также заявил, что в случае избрания будет стремиться объединить страну и принять решительные меры для преодоления проблемы безопасности.

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Кандидат пообещал объявить чрезвычайное положение в сфере образования и борьбы с коррупцией. Кроме того, он заявил о намерении обеспечить доступ к первичной медицинской помощи в каждой административной единице страны. Оби также пообещал большую открытость и подотчётность в использовании государственных и заёмных средств.

Призыв отчитаться о займах

Во время выступления Оби обратился к президенту Нигерии Боле Тинубу с призывом провести кампанию по стране и объяснить результаты работы администрации с 2023 года, в том числе использование привлечённых кредитов. По его словам, избиратели должны получать от политиков информацию об их решениях и предложениях до голосования.

Ранее Тинубу обратился к Национальной ассамблее за одобрением внешних займов на 20 517 755 901 доллар и 1 045 083 643 евро в рамках дополнительного плана внешних заимствований на 2026–2027 годы. Оби заявил, что власти должны объяснять гражданам цель таких займов и то, как были использованы полученные средства.

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