В Австралии кандидат от партии One Nation в верхнюю палату парламента штата Виктория Марк Николсон отказался извиниться перед сенатором от Тасмании Джеки Лэмби за анимационный ролик, в котором высмеивалось ее состояние здоровья. Об этом сообщает ABC News.

Николсон является соучредителем креативного агентства Stepmates Studios, которое создает политический контент для One Nation. В одном из последних эпизодов мультсериала Please Explain изобразили Лэмби и высмеяли ее опущение влагалища. Об этом медицинском состоянии сенатор рассказала во время выступления в Сенате в августе.

Отказ от извинений

Ролик вызвал широкое осуждение и позднее был удален. Лидер One Nation Полин Хэнсон сначала защищала мультфильм, а затем заявила, что не видела видео, и извинилась, отметив, что оно было выполнено недостаточно тактично.

Николсон заявил, что его работа заключается в высмеивании людей, находящихся в публичной сфере. Он отрицал, что мультфильм преуменьшал серьезность состояния здоровья Лэмби, и сказал, что, по его мнению, ролик привлек к нему внимание. На вопрос о возможных извинениях Николсон ответил, что сейчас не намерен извиняться и сделает это, если сочтет, что совершил поступок, за который следует извиниться.

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Лэмби заявила, что Николсон не обладает зрелостью, необходимой для участия в политике, и призвала его снять свою кандидатуру с выборов. Она также сообщила, что Хэнсон не направляла ей личных извинений.

Реклама, созданная с помощью ИИ

Stepmates Studios также создала предвыборную рекламу One Nation для выборов в Виктории с помощью китайского программного обеспечения искусственного интеллекта Seedance. По словам Николсона, ее создание обошлось менее чем в 1 тысячу долларов.

В ролике показаны сгенерированные ИИ персонажи, в том числе темнокожий мужчина с мачете и мужчина ближневосточной внешности, снимающий пояс со взрывчаткой. Николсон назвал рекламу инклюзивной и заявил, что она использует стереотипы, а не атакует конкретные группы.

Исследователь Университета Суинберна Лукас Уиттакер назвал тревожным использование ИИ для воспроизведения страхов в отношении мигрантов или отдельных сообществ. Лэмби охарактеризовала изображение меньшинств в рекламе как отвратительное.

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