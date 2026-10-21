На оккупированном Западном берегу израильские силовики задержали кандидата Демократической партии США в Конгресс Брэда Лендера вместе с примерно 80 американскими и израильскими раввинами и активистами. Группа помогала палестинским семьям собирать оливки в роще возле израильского поселения Бейтар-Илит, сообщает NPR.

Закрытая военная зона

Примерно через два часа после начала сбора урожая над местом начали кружить дроны, после чего прибыли израильские военные и полиция. Они объявили район закрытой военной зоной, вывели активистов и раввинов из рощи, а затем доставили их в полицейский участок для допроса.

Израильские военные и полиция не предоставили немедленного комментария. Пока неизвестно, какие именно обвинения могли быть предъявлены задержанным. Военные заявили, что территория была объявлена закрытой военной зоной.

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Помощь палестинским фермерам

К палестинским семьям присоединились раввины из американской организации T’ruah, израильской группы Rabbis for Human Rights и другие активисты. Они рассчитывали, что их присутствие поможет фермерам собрать урожай без препятствий.

Двое израильских юристов, работающих с такими делами, сообщили NPR, что это самое массовое задержание активистов на оккупированном Западном берегу как минимум за десять лет. Израильский правозащитник раввин Арик Ашкерман назвал задержания беспрецедентными.

Палестинцы рассказали NPR, что после атаки на Израиль под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года им стало сложнее попадать на собственные поля из-за усиления нападений поселенцев. Сбор оливок имеет для палестинцев культурное и экономическое значение.

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