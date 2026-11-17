В Париже четверо кандидатов в президенты Франции во время теледебатов раскритиковали лидера ультраправых Марин Ле Пен. Дискуссия была посвящена стоимости жизни: вопросы участникам задавали избиратели, которым трудно сводить концы с концами. Как сообщает Politico Europe, Ле Пен, имеющая значительное преимущество в опросах, отвечала на упреки, касающиеся экономики, социального жилья и отношения к прогрессивным некоммерческим организациям.

Споры о бюджете

Консервативный кандидат Брюно Ретайо поставил под сомнение бюджетные расчеты Ле Пен. Он упомянул ее обещание сэкономить 140 млрд евро к 2032 году и заявил, что предложенная ею бюджетная траектория не сходится.

В дебатах также участвовали лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон, центрист Габриэль Атталь и евродепутат левоцентристских взглядов Рафаэль Глюксманн. Ле Пен в основном избегала прямого противостояния с оппонентами, а ее наиболее резкие выпады были направлены против Атталя, который возглавляет партию Renaissance президента Эмманюэля Макрона и непродолжительное время был премьер-министром в 2024 году.

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Вопросы к благотворительным организациям

Наиболее напряженная дискуссия возникла после того, как Ле Пен рассказала о намерении обязать благотворительные организации, получающие государственные средства, не вмешиваться в политику. Атталь заявил, что такой подход напоминает модель венгерского премьер-министра Виктора Орбана, направленную на замалчивание оппонентов. Меланшон отреагировал на слова Ле Пен о перечне организаций, которые, по ее мнению, слишком политизированы.

Ле Пен и Меланшон, который занимает второе место в опросах и может встретиться с ней во втором туре, напрямую не конфликтовали. Меланшон вместо этого повторил свое предложение ввести 100-процентный налог на наследство свыше 12 млн евро. В дебатах не участвовал правоцентрист Эдуар Филипп: его команда объяснила это заседанием муниципального совета Гавра.

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