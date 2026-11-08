В Нигерии кандидаты на должность губернатора штата Лагос во время дебатов представили разные подходы к борьбе с пробками, развитию общественного транспорта и увеличению финансирования здравоохранения. Как сообщает Premium Times Nigeria, Всемирный банк отмечал, что жители Лагоса в среднем тратят около четырёх часов в день на дорогу.

Разные модели транспорта

Кандидат от Африканского демократического конгресса Гбадебо Роудс-Вивур связал длительные поездки с ненадлежащим городским планированием и слабой транспортной сетью. Он предложил расширять железнодорожную сеть за счёт частного финансирования, развивать паромное сообщение, строить доступные терминалы и внедрить канатные дороги как дополнение к рельсовому транспорту. Политик также выступил за велосипедные дорожки, ремонт дорог в общинах и создание локальных центров услуг, чтобы жителям не приходилось ездить на большие расстояния.

Заместитель губернатора Обафеми Хамзат, баллотирующийся от Всепрогрессивного конгресса, заявил о намерении расширить систему скоростных автобусных перевозок BRT. По его словам, число автобусов предлагается увеличить примерно с 1 тыс. до 4 тыс., преимущественно за счёт транспорта на сжатом природном газе. Хамзат также предлагает единую систему оплаты для паромов, поездов и BRT, а также запуск электрических паромов на маршрутах между Овороншоки, Икороду, Эпе и Бадагри.

Роудс-Вивур и Хамзат разошлись в оценках возможности расширить железнодорожную сеть без значительного бюджетного финансирования. Представитель ADC считает, что инфраструктурные финансовые компании могут профинансировать проекты с возвратом средств в течение 30 лет. Хамзат заявил, что правительство должно сначала инвестировать в железнодорожную инфраструктуру и только затем передавать её в концессию частным операторам.

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Предложения для больниц

В сфере здравоохранения Роудс-Вивур пообещал приблизить расходы на медицину к 15% бюджета штата. Его план предусматривает создание центров экстренной помощи во всех 245 округах, по две машины скорой помощи в каждом, а также программы профилактики заболеваний и повышение зарплат врачам.

Хамзат заявил, что будет расширять медицинское страхование Ilera Eko, которым сейчас охвачено около 1,4 млн человек, до уровня одного из трёх жителей Лагоса. Он также предлагает увеличить количество флагманских центров первичной медико-санитарной помощи с 87 до примерно 150, расширить круглосуточные услуги и открыть новый медицинский университет.

Кандидат от Nigeria Democratic Congress Фунсо Догерти предложил повысить совокупные расходы на здравоохранение и образование примерно с 15% до 28% бюджета штата в течение первого срока. Он также пообещал бесплатную медицинскую помощь матерям и детям, включая лекарства и диагностические тесты. Кандидат от People Democratic Party Деджи Догерти выступил за дополнительные инвестиции в медперсонал, оборудование и местное производство лекарств.

Независимая группа фактчекеров во время дебатов признала ложными отдельные заявления кандидатов. В частности, она опровергла утверждение, что внутренние доходы Лагоса превышают совокупные доходы 31 другого штата Нигерии, а также заявление Хамзата, будто Лагос расположен на два метра ниже уровня моря.

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