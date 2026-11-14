В Новом Тайбэе на Тайване кандидаты на пост мэра Ли Шу-чуань от партии Гоминьдан и Су Цяо-хуэй от Демократической прогрессивной партии представили разные программы развития города на единственном официально организованном телевизионном форуме перед выборами 28 ноября. Об этом сообщает Taipei Times.

Транспорт и инфраструктура

Ли Шу-чуань, ранее занимавший должности заместителя мэра Нового Тайбэя, Гаосюна и Тайбэя, заявил о намерении продолжать масштабные железнодорожные проекты, начатые или продвинутые при предыдущих мэрах от Гоминьдана. Среди своих приоритетов он назвал рабочие места, интеграцию транспортной сети, обновление старой застройки и поддержку пожилых жителей.

68-летний кандидат также предложил сократить время поездки между ключевыми районами Тайбэя и Нового Тайбэя до 30 минут. Для этого он, в частности, хочет соединить линию метро Сичжи–Дунху, которая сейчас строится, с восточным участком Кольцевой линии. Ли также предлагает создать коридор для развития индустрии искусственного интеллекта и построить мост между районом Лучжоу в Новом Тайбэе и территорией Шэцзыдао в Тайбэе, чтобы улучшить доступ к технологическому парку Бэйтоу–Шилинь.

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Развитие районов и городское обновление

Су Цяо-хуэй подчеркнула разные потребности 29 районов специального муниципалитета. Она выступила за создание промышленных парков в разных частях Нового Тайбэя, чтобы приблизить рабочие места к местам проживания людей. Ее план также предусматривает научный хаб в Тамсуе и развитие локальных культурных инициатив по примеру рок-фестиваля Ho-Hai-Yan Gongliao.

Оба основных кандидата призвали ускорить городское обновление. Ли предлагает создать комитет под председательством мэра для координации работы городских департаментов, тогда как Су выступает за отдельный профильный департамент с дополнительным персоналом и технологиями для рассмотрения строительных планов. Она также пообещала в течение 100 дней подготовить рекомендации по упрощению процедур и рассмотреть субсидии на проезд и жилье для удержания сотрудников городской власти.

Независимый кандидат Су Хуей-хуан во время форума обратил внимание на стоимость жилья в районе Саньчун. Все трое кандидатов отвечали на вопросы участников панели без перекрестных дебатов друг с другом.

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