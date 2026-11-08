На Тайване действующий мэр Тайбэя Чан Ваньань и кандидат от Демократической прогрессивной партии Пума Шэнь активизировали предвыборные мероприятия за три недели до местных выборов, назначенных на 28 ноября. Кампания Чана призвала сторонников присоединиться к маршу и митингу 14 ноября, тогда как Шэнь провел автопробег по двум районам Тайбэя. Об этом сообщает Taipei Times.

Марш к мэрии Тайбэя

Штаб кандидата от Гоминьдана Чана представил плакат мероприятия, обыгрывающий иероглиф «ань» в его имени и акцентирующий чувство уверенности и стабильности. Марш, о котором впервые объявили в четверг, должен начаться в 14:30 одновременно из двух точек: штаба Чана на Нанкинской восточной улице и парка Даань.

Две колонны должны сойтись на митинге у мэрии Тайбэя. Член Законодательного юаня Ли Яньсю, отвечающая за организацию кампании Чана, заявила, что кандидат пройдет вместе со сторонниками по одному из маршрутов.

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Поддержка союзников в Гаосюне

К автопробегу Пумы Шэня, стартовавшему от расширенной части парка LOHAS в Нейху, присоединился министр спорта Ли Ян. Вице-президент Сяо Бицзим должна была выступить на завершающей остановке в парке Даху. Перед стартом Шэнь сказал, что пригласил министра в связи со своими предложениями для Нейху и Наньгана, не уточнив деталей.

Оба кандидата также поддержали однопартийцев на отдельных мероприятиях в Гаосюне. Чан лично выступил в районе Цишань в поддержку кандидатки в мэры от Гоминьдана Ко Чжиэнь, а председатель Тайваньской народной партии Хуан Гочан также выразил ей поддержку. Ко заявила о неравномерном распределении ресурсов после объединения города и уезда Гаосюн и пообещала в случае избрания в течение первого месяца создать офис для решения этой проблемы.

На митинге Демократической прогрессивной партии в районе Ганшань в поддержку кандидата Лай Жуйлуна выступили президент Уильям Лай и мэр Гаосюна Чэнь Цимай. Пума Шэнь в видеообращении на тайваньском языке призвал присутствующих побудить друзей в Тайбэе голосовать за него и помочь партии победить в обоих городах.

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