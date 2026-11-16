На Тайване кандидатка Демократической прогрессивной партии на пост мэра Нового Тайбэя Су Цяохуэй возобновила предвыборную кампанию после того, как случайно сломала зуб во время субботнего митинга. Как сообщает Taipei Times, это произошло в районе Синьчжуан во время исполнения песни: политик столкнулась с рукой традиционной церемониальной фигуры божества.

Су завершила выступление, после чего покинула сцену, чтобы обратиться за медицинской помощью. На следующий день перед агитационным автопробегом она заявила, что стоматолог уже восстановил зуб и он выглядит как новый. Кандидатка также использовала этот случай, чтобы напомнить о своем обещании субсидировать зубные протезы для пожилых жителей города.

Борьба за Новый Тайбэй

50-летняя Су Цяохуэй пытается прекратить контроль партии Гоминьдан над Новым Тайбэем — самым населённым городом Тайваня, где проживают около 4 миллионов человек. Гоминьдан управляет городом с тех пор, как он получил статус специального муниципалитета в 2010 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Президент Тайваня Лай Циндэ поддержал Су на митинге, назвав ее наиболее подходящей кандидаткой на пост мэра и упомянув тайваньское выражение о стойкости после травм.

Предложения соперника

Кандидат от Гоминьдана Ли Шу-чуань вместе с действующим мэром Нового Тайбэя Хоу Юи агитировал в районе Саньчжун, который считается традиционно сильным для ДПП. Хоу заявил, что не стремился назначать себе преемника, но хочет передать ответственность человеку, способному достигать результатов и хорошо знакомому с городом.

68-летний Ли, который впервые баллотируется на выборную должность после более чем четырех десятилетий государственной службы, пообещал продолжить работу Хоу и улучшать город. Он также заявил о намерении добиться того, чтобы предлагаемый New Taipei Dome был построен вовремя и в соответствии с установленными стандартами. Кроме того, Ли предложил выплачивать работникам в возрасте от 30 до 49 лет, которые оставили работу для ухода за членами семьи и возвращаются к работе, по 5 тысяч новых тайваньских долларов ежемесячно в течение максимум трех месяцев. Максимальная сумма субсидии составит 15 тысяч новых тайваньских долларов.

Читай нас в