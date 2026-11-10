В США кандидатка президента Дональда Трампа в Федеральную комиссию по связи США (FCC) Даниэль Туман на слушаниях в Сенате не ответила прямо на часть вопросов демократов о действиях ведомства в отношении телеканала ABC и ведущего Джимми Киммела. Туман работает старшей советницей председателя FCC Брендана Карра, сообщает The Guardian.

Вопросы об ABC и Киммеле

Сенатор от Нью-Мексико Бен Рэй Лухан спрашивал Туман, поддерживает ли она шаги FCC, в частности распоряжение в конце апреля, согласно которому ABC должна была досрочно подать заявки на продление лицензий своих местных станций. По данным издания, это решение появилось после критики Киммела со стороны президента Трампа и первой леди Мелании Трамп.

Лухан также упомянул обвинения в адрес Карра в давлении на аффилированные с ABC станции, чтобы они отказались от показа программы Киммела. В ответ Туман заявила, что не работала с председателем FCC над вопросами СМИ, не знакома со всеми деталями расследования в отношении ABC и не участвовала в обсуждениях, связанных с практиками сети или Киммелом.

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Критика демократов

Сенатор Эд Марки от Массачусетса спросил, имеет ли FCC полномочия наказывать вещателя из-за несогласия президента с его новостным освещением. Он заявил, что Карр угрожал сделать именно это, и обвинил Туман в уклонении от ответов. Марки подчеркнул, что претендент на должность в FCC должен быть готов защищать Первую поправку к Конституции США.

Сенаторка Тэмми Дакуорт также поинтересовалась, поддастся ли Туман политическому давлению с целью наказать нежелательные для властей телеканалы. Кандидатка ответила, что FCC рассматривает жалобы на вещателей, которых регулирует комиссия, однако признала: редакционные решения вещателей защищены Первой поправкой, а решение о лицензии станции не должно основываться исключительно на недовольстве содержанием эфира.

Несколько демократов также заявили, что республиканцы, в соответствии с прежней практикой, должны были бы номинировать в комиссию и кандидата от Демократической партии. В настоящее время в FCC есть одна комиссарка, номинированная президентом-демократом, Анна М. Гомес, хотя срок ее полномочий формально уже истек.

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