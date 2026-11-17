Во Франции кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах отменит пенсионную реформу президента Эмманюэля Макрона. По ее словам, это позволит сотням тысяч работников выйти на пенсию на два-три года раньше, чем предусматривает реформа 2023 года. Об этом сообщает France 24.

Ле Пен также предложила создать новый пенсионный фонд объемом €900 млрд. Его планируют формировать в течение одного поколения в дополнение к действующей распределительной пенсионной системе. Фонд предлагают ежегодно пополнять на €12 млрд, перенаправляя часть существующих взносов работодателей, и передать в управление государственной финансовой организации Caisse des Dépôts.

Условия досрочного выхода на пенсию

Сейчас пенсионный возраст во Франции зависит от года рождения и в среднем составляет 62,9 года. Реформа Макрона предусматривала постепенное повышение установленного законом возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

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Партия Ле Пен «Национальное объединение» делает акцент не столько на возрасте, сколько на продолжительности уплаты взносов. Согласно ее плану, работники смогут выходить на пенсию в возрасте от 60 до 62 лет, если уплачивали взносы в течение 40–42 лет — в зависимости от того, когда они начали работать. В то же время выпускникам университетов, вероятно, придется работать до 60 лет и дольше, чтобы избежать сокращения выплат.

Оценка стоимости плана

Президент «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что человек, который начнет работать в 2028 году, в среднем может рассчитывать на выплату €70 тыс. из нового фонда после выхода на пенсию. По замыслу партии, фонд должен обеспечивать среднюю годовую доходность на уровне 4–6%.

Представитель партии по вопросам бюджета Жан-Филипп Танги оценил валовую стоимость пенсионного плана в €18,6 млрд к 2032 году. Он утверждает, что расходы будут в значительной мере компенсированы экономией, в том числе более жесткими правилами в отношении пенсионных взносов. По этой оценке, дефицит пенсионной системы в 2032 году составит €4,8 млрд вместо прогнозируемых €9,5 млрд. В то же время инвесторы и экономисты ставят под сомнение совместимость этих расчетов с намерением отменить реформу Макрона.

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