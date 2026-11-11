Кандидатка на пост президента Германии Ильзе Айгнер представилась фракциям ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии и Зеленых в Бундестаге. Она не посетила фракции Левых и «Альтернативы для Германии», сообщает Tagesschau.

Поддержка трех фракций

Первой Айгнер приняла фракция ХДС/ХСС. Канцлер заявил, что кандидатка получит полную поддержку в отношении этого важного поста. Глава земельной группы ХСС Александер Хофманн сказал, что стране нужен настоящий момент Айгнер — лучшее настроение и больше уверенности.

Айгнер заявила, что считает защиту демократии своей миссией. По ее словам, демократия находится под давлением как изнутри, так и извне, а ее подход в политике заключается в налаживании диалога и преодолении расколов.

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Визиты без вопросов журналистов

Позднее председатель фракции СДПГ Маттиас Мирш сопровождал Айгнер на заседание социал-демократов. Лидер СДПГ Ларс Клингбайль сказал, что возможность поддержать ее кандидатуру сразу была воспринята положительно. Айгнер поблагодарила партию за быструю и четкую поддержку и отметила, что ее жизненная история является примером социального подъема.

Во время визитов во фракции журналистам не дали возможности задать вопросы, в том числе о том, почему кандидатка встретилась только с политическими силами, которые ее поддерживают. Лидер АдГ Алиса Вайдель раскритиковала это решение, заявив, что при таких обстоятельствах не стоит ожидать от Айгнер надпартийности. Левые ответили, что готовы к разговору, если кандидатка захочет представиться их фракции.

Встреча с Зелеными

Последней Айгнер посетила фракцию Зеленых, где ее также встретили аплодисментами. В конце дня она сфотографировалась вместе с руководством ХДС/ХСС, СДПГ и Зеленых.

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