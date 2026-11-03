Кандидат от партии Build One South Africa (Bosa) на должность мэра Йоханнесбурга в ЮАР Нобунту Хлазо-Вебстер заявила, что в случае избрания введет публичную панель для отслеживания приоритетных ремонтов городской инфраструктуры. Она также предлагает сделать обязанности должностных лиц открытыми и ввести последствия за невыполнение работы.

Как сообщает Daily Maverick, во время кампании кандидат встречалась с жителями, которые потеряли веру в политиков и не ожидают, что голосование изменит их положение. По ее словам, ее особенно беспокоит растущая безнадежность среди жителей города.

Хлазо-Вебстер призвала избирателей не воспринимать перебои с водоснабжением как норму. Она также привела пример ситуации, когда пациенты не могут получить помощь в клинике из-за отсутствия воды.

Ответственность должностных лиц

Кандидат предлагает отбирать муниципальных служащих по заслугам, публично определять их полномочия и привлекать к ответственности за невыполнение обязанностей. В первые месяцы на должности мэра она планирует улучшить точность городской системы выставления счетов и обнародовать сведения о долгах города.

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По словам Хлазо-Вебстер, ее работа в бизнесе и сфере экономического развития, в том числе консультирование муниципалитетов по вопросам инвестиций и неформальной торговли, показала ей проблему планов, которые не выполняются. Она считает, что работу властей следует оценивать по улучшению жизни жителей, а не по количеству формально выполненных показателей.

Изменения в городском управлении

В более долгосрочной перспективе кандидат стремится вернуть ключевые коммунальные услуги под более единое муниципальное управление. По ее мнению, отдельно управляемые городские структуры создали дублирование бюрократии и размыли ответственность.

Хлазо-Вебстер также выступает за более тесное сотрудничество города с бизнесом для привлечения инвестиций и развития экономики тауншипов. Она отметила, что предприятиям будет трудно развиваться при ненадежном электро- и водоснабжении. Кандидат признала, что структурные изменения потребуют времени из-за напряженного финансового положения Йоханнесбурга и возможной фрагментации городского совета.

Она добавила, что коалиционные соглашения должны четко определять обязанности каждого партнера и последствия за невыполнение обязательств, а не сводиться к распределению должностей в качестве политического вознаграждения.

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