В Новом Тайбэе на Тайване кандидатка от Демократической прогрессивной партии Су Цяо-хуэй предложила усилить развитие туризма в районах Цзиньшань и Ваньли. Ее оппонент от партии Гоминьдан Ли Шу-чуань во время кампании в районе Юнхэ заявил о намерении ускорить продление линии метро и проекты городского обновления.

Туризм на северном побережье

На открытии избирательных штабов в Цзиньшане и Ваньли Су сказала, что эти районы имеют горные и прибрежные ландшафты, рыболовные традиции и разнообразные туристические ресурсы. Как сообщает Taipei Times, в случае избрания она планирует ускорить продление провинциального шоссе №62 до Ваньли и Цзиньшаня.

Кандидатка также заявила о намерении улучшить транспортную сеть вдоль северного побережья и объединить туристические ресурсы, в частности горячие источники, рыболовные традиции и культурное наследие. По ее словам, это должно способствовать развитию туризма и региональной промышленности.

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Метро и городское обновление

Ли Шу-чуань, посещая традиционные рынки в Юнхэ, заявил, что ускорит планы строительства линии метро Чжунхэ—Гуанфу. Проект все еще рассматривается центральным правительством; кандидат отметил, что линия должна облегчить жителям Чжунхэ и Юнхэ поездки в Тайбэй.

Он также назвал масштабное городское обновление важным для густонаселенного района Юнхэ, где ограничено пространство и есть старые и небезопасные здания. Ли пообещал создать при городской власти Комитет содействия городскому обновлению и сделать ускорение таких проектов одним из приоритетов своей администрации. 28 ноября избиратели в 22 административных регионах будут голосовать за кандидатов на девять типов должностей в местном самоуправлении.

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