Внутривенный антиагрегант кангрелор продемонстрировал лучшее восстановление функции сердца у пациентов с инфарктом миокарда, осложнённым кардиогенным шоком, чем пероральный тикагрелор. К таким выводам пришли авторы рандомизированного двойного слепого исследования DAPT-SHOCK-AMI, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В испытании приняли участие 605 пациентов, которым проводили стентирование коронарных артерий. Перед процедурой 298 участников получили кангрелор, а 307 — измельчённый тикагрелор, принимаемый перорально. Исследователи сравнивали, насколько эффективно препараты подавляют активность тромбоцитов.

Лабораторный показатель — индекс реактивности тромбоцитов ниже 50% — проанализировали у 56 пациентов группы кангрелора и 68 участников группы тикагрелора. Этого уровня достигли все пациенты, получавшие кангрелор, и 22% пациентов, получавших тикагрелор.

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Результаты через год

В визуализационном подисследовании кангрелор также связывали с более низким риском микрососудистой обструкции — состояния, при котором мелкие фрагменты бляшек или тромбов блокируют сосуды сердца и могут повреждать сердечную мышцу. Вероятность этого осложнения в группе кангрелора была на 73% ниже, чем в группе тикагрелора.

Через год у участников, которым назначали кангрелор, наблюдалось большее улучшение фракции выброса левого желудочка — показателя насосной способности сердца. По данным ультразвукового исследования, показатель вырос на 37,9% против 21,7% в группе тикагрелора. По данным МРТ, рост составил 15,8% против 2,1% соответственно.

Авторы назвали это испытание крупнейшим рандомизированным исследованием стратегий антиагрегантной терапии при кардиогенном шоке. Долгосрочное наблюдение за участниками DAPT-SHOCK-AMI продолжается. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

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