В Польше глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий обсудил с главой Канцелярии премьер-министра Яном Грабецем организацию возможной встречи президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска. Как сообщает RMF24, представители президента связали проведение разговора с ситуацией вокруг Конституционного трибунала.

Позиция Канцелярии президента

Богуцкий заявил, что во время разговора повторил позицию Навроцкого, озвученную на заседании Совета национальной безопасности. По его словам, полицейские кордоны должны покинуть территорию Конституционного трибунала, а в здание должны войти судьи, которых президентская сторона считает законными. Он назвал это возможным проявлением доброй воли правительства.

Туск ранее заявлял о готовности поговорить с Навроцким с глазу на глаз, чтобы попытаться урегулировать кризис вокруг трибунала. Премьер отметил, что не будет сообщать место и время потенциальной встречи. Он также говорил об общей ответственности президента и правительства за безопасность и внутренний порядок на фоне угроз с востока.

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Спор вокруг трибунала

В прошлую пятницу представители группы судей, избранных Сеймом нынешнего созыва, сообщили, что самая старшая по стажу судья Анна Корвин-Пётровская начала руководить работой Конституционного трибунала. Она также издала распоряжение о перерыве в осуществлении полномочий председателя трибунала Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханьского.

Свенчковский, прибывший к зданию трибунала на фоне протеста, заявил, что является единственным администратором этого здания, а решения других лиц назвал незаконными. Навроцкий из-за ситуации досрочно вернулся из поездки в Сенегал в Варшаву и заявил о нарушении конституционного порядка. Туск, в свою очередь, подчеркивал, что представители исполнительной власти не имеют права силой входить на территорию трибунала.

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