В Германии лидеры чёрно-красной правительственной коалиции согласовали компромисс по нескольким налоговым инициативам, что открыло путь к формированию сбалансированного бюджета на 2027 год. В то же время они не смогли договориться о снижении налога на электроэнергию для всех частных домохозяйств.

Компромисс по бюджету

Об отсутствии договорённости об общем снижении налога на электроэнергию со ссылкой на источники в коалиционных кругах сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что компромисс лидеров коалиции касался различных налоговых вопросов.

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Решение не предусматривает снижения налога на электроэнергию для всех потребителей из частных домохозяйств. Других деталей о согласованных налоговых инициативах в сообщении не приводится.

Предложение Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц, представитель Христианско-демократического союза, предлагал смягчить налог на электроэнергию. По данным Der Spiegel, его инициатива должна была снизить нагрузку на граждан на фоне роста цен на электроэнергию, однако пока не была поддержана коалицией.

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