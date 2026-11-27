Специальный саммит ЕС в Брюсселе, Бельгия, который планировалось провести в течение двух дней, завершится в ночь на пятницу без договоренности о будущем бюджете Европейского союза. Об этом на пресс-конференции сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Der Spiegel.

По словам Мерца, главы государств и правительств еще раз соберутся около полуночи, после чего завершат встречу. «Мы знаем, что сегодня вечером не придем к результату», — сказал он. Лидеры также договорились не продолжать переговоры утром в пятницу.

Споры об объеме бюджета

Мерц заявил, что в переговорах появилось движение в сторону уменьшения общего объема многолетнего бюджета ЕС. В то же время прорыва в дискуссиях не ожидали еще до начала саммита.

Германия, Австрия, Дания, Швеция, Финляндия, Бельгия и Нидерланды, которых называют группой «бережливых» стран, настаивают на дальнейшей корректировке общего объема бюджета на 2028–2034 годы. Эти государства выступают лишь за умеренное увеличение расходов по сравнению с действующим бюджетом и хотят сохранить скидки на взносы для части стран — нетто-плательщиков.

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Условие по финансированию Украины

Как сообщили немецкие правительственные круги, еще одним условием семи стран для успешного завершения переговоров является устойчивое и долгосрочное финансирование Украины всеми государствами-членами ЕС.

Другая группа — «друзья сплоченности», в которую входят, в частности, Италия, Польша и Испания, — поддерживает больший бюджет с сохранением акцента на поддержке сельского хозяйства и регионов. Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в X, что «дешевая Европа» может оказаться «очень дорогой ошибкой».

На прошлой неделе председатель Европейского совета Антониу Кошта представил новый проект бюджета общим объемом около 1,78 трлн евро. Это на 204 млрд евро меньше, чем предложение Европейской комиссии, представленное в прошлом году.

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