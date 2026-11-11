Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство стремится сохранить для страны кредитный рейтинг AAA, используя экономию и реформы для поддержания устойчивых государственных финансов. Об этом он сказал 11 ноября после получения ежегодного доклада Немецкого совета экономических экспертов, сообщает Anadolu Agency.

Сокращение субсидий и реформы

По словам Мерца, Германия является единственной страной G7, имеющей кредитный рейтинг три А. Он подчеркнул, что разделяет с членами правительства позицию о необходимости сделать все возможное для его сохранения.

Канцлер сообщил о намерении продолжить сокращение субсидий и финансовой помощи, а также экономить на расходах на персонал. К этому курсу он отнес и структурные реформы системы социального страхования. В частности, правительство хочет перейти к новой концепции пенсионного страхования и принять решение по этому поводу в Кабинете министров до конца года.

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Обновленный прогноз роста

Мерц приветствовал пересмотр прогноза экономического роста Германии в сторону повышения — до 1,3%. По его оценке, экономика страны постепенно восстанавливается, а оживление должно продолжиться и в следующем году.

Канцлер назвал конкурентоспособность и рост приоритетами правительства. Среди мер он упомянул специальный фонд для инфраструктуры и климатической нейтральности, увеличение расходов на вооруженные силы Германии и модернизацию инфраструктуры.

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