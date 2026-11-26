Канцлер Германии Фридрих Мерц в Брюсселе, Бельгия, отклонил компромиссное предложение по долгосрочному бюджету Европейского Союза на 2028–2034 годы. Он заявил, что общий объем предлагаемых расходов остается слишком высоким и что ЕС не должен привлекать новые долги.

Как сообщает Anadolu Agency, Мерц сделал это заявление перед началом специального двухдневного саммита лидеров ЕС. По его словам, бюджет должен быть сосредоточен на ключевых задачах, в частности на укреплении оборонных возможностей Европы и долгосрочной поддержке Украины.

Поддержка Украины

Немецкий канцлер подчеркнул, что Украина должна и далее получать достаточную помощь в последующие годы. Речь идет как о военной, так и о гуманитарной поддержке, важность которой, по его словам, нельзя преуменьшать.

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Разногласия по поводу объема бюджета

В июле Еврокомиссия предложила бюджетный пакет на 1,985 трлн евро. Германия и несколько других состоятельных государств — членов ЕС не поддержали этот вариант.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта представил компромиссный проект объемом 1,781 трлн евро. Несмотря на сокращение, он почти на 50% превышает действующие бюджетные рамки ЕС на 2021–2027 годы. По данным немецких СМИ, Берлин стремится сократить первоначальный проект Еврокомиссии примерно на 400 млрд евро — до около 1,59 трлн евро.

Группа государств, являющихся чистыми донорами бюджета ЕС и возглавляемая Германией, добивается дальнейшего сокращения расходов. Предложение сократить финансирование менее состоятельных регионов вызывает сопротивление в ряде небольших государств — членов Евросоюза.

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