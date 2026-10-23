Канцлер Германии Фридрих Мерц 29–30 октября посетит Сеул в Южной Корее. Он проведет переговоры с президентом страны Ли Чжэ Мёном, а также примет участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса APK 2026, сообщает Korea Herald.

Переговоры в Сеуле

Саммит Мерца и Ли запланирован на вторую половину дня 29 октября. После переговоров лидеры должны сделать совместное заявление для прессы и провести официальный ужин. Это будет третья встреча политиков на уровне саммитов: ранее они общались на полях саммита G20 в ноябре и саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене в июне.

Стороны планируют обсудить торговлю и инвестиции, аккумуляторы и полупроводники, искусственный интеллект, оборону, сотрудничество в оборонной промышленности, межличностные обмены, а также региональные и международные вопросы.

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Выступление на бизнес-конференции

Визит станет первым для Мерца в Южную Корею после вступления в должность и первым двусторонним официальным визитом немецкого канцлера в страну за три года. По словам представительницы администрации президента Кан Ю Чжон, Германия является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи в Европе, а в Германии работают около 850 корейских компаний.

Мерц также выступит с программной речью на APK 2026. По данным посольства Германии, конференция должна собрать в Сеуле около 800 участников.

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