Канцлер Германии Мерц заявил, что Европа покажет России её пределы — Anadolu Agency
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время дебатов в Бундестаге в Берлине заявил, что европейцы покажут России — государству-агрессору — её пределы. Он выступил в защиту существенного увеличения оборонных расходов Германии.
Заявление Мерца в Бундестаге
Во время заключительного обсуждения федерального бюджета Мерц заявил, что Россия эскалирует ситуацию в Балтийском регионе, Польше, Чёрном море и космосе. Как сообщает Anadolu Agency, канцлер также утверждал, что Россия существенно усиливает напряжённость в Германии, в том числе ценой человеческих жизней.
Говоря о космосе, Мерц сослался на недавние сообщения о том, что Москва якобы разрабатывает ядерное противоспутниковое оружие. По его словам, именно эта ситуация является причиной того, что Европа намерена показать России её пределы.
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Оборонные расходы на 2027 год
Бюджет Германии на 2027 год предусматривает общие расходы на оборону в размере 139,4 млрд евро. Это на 31,2 млрд евро больше, чем 108,2 млрд евро, выделенные на оборону в 2026 году.
В общую сумму входят 109,7 млрд евро регулярного оборонного бюджета и 29,6 млрд евро из специального фонда для Бундесвера, созданного в 2022 году. На военные закупки планируют направить более 60 млрд евро, в том числе на самолёты, оборудование и инфраструктуру, поскольку Берлин стремится достичь более высоких целевых показателей НАТО по расходам на оборону.