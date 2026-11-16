«Канзас-Сити Каррент» победил «Готэм» со счетом 2:1 в полуфинале Национальной женской футбольной лиги США в Нью-Йорке, США, и вышел в финал турнира. Победный гол на 89-й минуте забила Хейли Хопкинс: ее удар с лета от перекладины влетел в ворота.

Гол на последних минутах

Счет на стадионе Icahn Stadium на острове Рэндаллс открыла Круа Бетюн. Примерно на 20-й минуте она реализовала штрафной удар с расстояния около 25 ярдов, закрутив мяч левой ногой мимо стенки в угол ворот.

«Готэм» сравнял счет на 69-й минуте. После подачи Мидж Перс мяч рикошетом между вратарем Лореной и защитницей Габриэль Робинсон попал в Лейни Рауз и от нее залетел в собственные ворота. На тот момент хозяева еще не нанесли ни одного удара в створ ворот.

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Как сообщает The Guardian, действующие чемпионки NWSL из «Готэма» играли не на своем привычном стадионе в Харрисоне, штат Нью-Джерси. Матч перенесли на арену в Нью-Йорке из-за опасений по поводу состояния газона на домашнем поле клуба.

Финал против Washington Spirit

«Канзас-Сити Каррент» имел четвертый номер посева в плей-офф, тогда как «Готэм» был посеян под первым номером. Перед полуфиналом команда из Канзас-Сити одержала шесть побед подряд, в том числе обыграла Angel City в четвертьфинале в дополнительное время благодаря пенальти Мишель Купер на 96-й минуте.

В финале, который состоится в следующую субботу, «Канзас-Сити Каррент» сыграет с Washington Spirit. Для клуба это будет возможность завоевать первый в истории титул чемпиона NWSL.

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