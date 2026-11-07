«Канзас-Сити Каррент» обыграл «Энджел Сити» со счетом 1:0 в четвертьфинале плей-офф Национальной женской футбольной лиги. Единственный гол с пенальти в дополнительное время забила Мишель Купер, сообщает The Guardian.

Пенальти Купер в дополнительное время

В основное время вратарь «Энджел Сити» Анджелина Андерсон совершила пять сейвов. На четвертой минуте дополнительного времени Иззи Родригес подала угловой, после чего защитница «Каррент» Кейла Шарплз упала у ворот после контакта с Андерсон и полузащитницей Ари Боржес. Судья назначил пенальти, который реализовала Купер.

Матч был жестким: команды в общей сложности 25 раз нарушили правила. Игроки «Энджел Сити» получили три желтые карточки в основное время, тогда как Темва Чавинга из «Канзас-Сити» получила предупреждение в дополнительное время. «Каррент», завершивший регулярный сезон без домашних поражений, продлил эту серию в плей-офф.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В полуфинале команда из Канзас-Сити сыграет с победителем противостояния между «Готэмом» и «Сиэтл Рейн».

Победа «Юты»

В другом четвертьфинале посеянный седьмым номером «Юта Роялс» победил посеянный вторым «Сан-Диего Вейв» — 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте забила Киана Паласиос после низовой передачи Клоэ Лакасс. Это была первая победа «Роялс» в матче плей-офф.

Вратарь «Юты» Мэнди Макглинн сделала четыре сейва и провела шестой матч сезона без пропущенных голов. «Сан-Диего» имел преимущество по владению мячом — 62% против 38%, ударам — 16:8 и ударам в створ — 5:2, однако не смог забить. «Юта» сыграет на выезде в полуфинале с победителем пары «Вашингтон Спирит» — «Портленд Торнс».

Читай нас в