Рыночная капитализация стейблкоина USDS от протокола Sky сократилась более чем на 30% — до $3,2 млрд — после вывода из его резервного механизма свыше $1,5 млрд в USDC. При этом токен сохранил привязку к доллару США на уровне около $1, сообщает CoinDesk.

Отток из резервов

Средства были выведены из Peg Stability Module — механизма, позволяющего обменивать USDC на стейблкоины USDS и DAI примерно в соотношении один к одному. Он используется для поддержания их привязки к доллару. USDC в этом механизме формируют общий резерв для обоих токенов.

Согласно данным блокчейна, основную часть операций провел крупный держатель USDS, адрес которого связывают с криптобиржей Poloniex. Он обменял USDS на USDC и вывел почти две трети доступной ликвидности механизма. В то же время атрибуция адреса не доказывает, что транзакции были инициированы непосредственно Poloniex.

Объем USDC в Peg Stability Module снизился примерно до $1 млрд с $2,5 млрд сутками ранее.

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Реакция Sky и риск блокировки средств

Отток произошел после публикации CoinDesk о расследовании компании Inca Digital. По оценке компании, за несколько лет она выявила $518 млн транзакций через Peg Stability Module с участием кошельков, связанных с хакерами, подсанкционными структурами и другими субъектами, причастными к незаконной деятельности. Более $100 млн из этой суммы Inca Digital связала с северокорейскими субъектами, в том числе с кошельками, пополненными активами, похищенными во время взлома Bybit на $1,5 млрд в феврале 2025 года. Компания Nominis отдельно подтвердила связанную с КНДР активность по запросу CoinDesk.

В материале отмечается, что потенциальная заморозка общего кошелька USDC по решению суда или по запросу правоохранительных органов могла бы заблокировать весь баланс, а не только средства, связанные с подозрительными операциями.

Основатель Sky, бывшей MakerDAO, Руне Кристенсен заявил, что протокол работает в обычном режиме, а USDS, по его словам, имеет избыточное обеспечение на $10 млрд. Sky также сообщила, что за все время Peg Stability Module обработал более $968 млрд, тогда как операции с вероятными незаконными связями составили около 0,03% этого объема.

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