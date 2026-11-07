Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор забил единственный мяч в матче против «Халл Сити» на Emirates Stadium, в котором хозяева победили со счётом 1:0. Благодаря этому результату «Арсенал» оторвался на шесть очков на вершине таблицы Премьер-лиги. Об этом сообщает Sky Sports.

Решающий момент матча

«Халл Сити» более часа успешно сдерживал атаки действующих чемпионов Премьер-лиги. Решающий эпизод произошёл после удара Нони Мадуэке: вратарь Константинос Цолакис отбил мяч, однако Эдегор первым оказался на добивании и отправил его в ворота.

Для норвежца этот гол стал первым после отрезка, в котором он забил четыре мяча в пяти матчах в августе и сентябре.

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Моменты до перерыва

В первом тайме «Арсеналу» не хватало реализации. Кай Хаверц не использовал выход один на один, а Христос Цолис также не воспользовался своими шансами. В конце первой половины встречи хозяевам не назначили пенальти после того, как Нобель Менди тянул Хаверца за футболку: проверка VAR установила офсайд у Хаверца.

«Халл Сити» также имел шанс открыть счёт: Эллиот Страуд заставил Давида Райю выполнить сложный сейв в прыжке. Во втором тайме «Арсенал» усилил давление и сумел реализовать одну из своих атак.

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