Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил второе предложение клуба по новому контракту. Действующее соглашение 32-летнего футболиста истекает в конце сезона, сообщает Sky Sports News.

Переговоры по контракту

Первое предложение «Манчестер Юнайтед» сделал летом, когда стороны начали переговоры о новом соглашении, однако Фернандеш также его не принял. В то же время у клуба есть опция продлить пребывание игрока на «Олд Траффорд» еще на один год. Воспользовавшись ею, «Юнайтед» может не позволить футболисту в январе вести переговоры с иностранными клубами о возможном переходе в качестве свободного агента.

По данным Sky Sports News, переговоры между Фернандешем и клубом должны продолжиться. «Манчестер Юнайтед» дал понять, что хочет сохранить своего капитана.

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Интерес и статистика

В прошлом сезоне интерес к португальскому футболисту проявлял саудовский «Аль-Хиляль». В августе Фернандеша признали игроком года по версии PFA после 21 голевой передачи в предыдущем сезоне — это рекорд Премьер-лиги.

Sky Sports News также сообщает, что Маурисио Почеттино, как ожидается, будет объявлен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» в пятницу, после того как клуб в четверг уволил Майкла Каррика. В 2019 году Фернандеш говорил, что тем летом был близок к переходу в «Тоттенхэм», который тогда возглавлял аргентинец, но трансфер заблокировал «Спортинг».

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