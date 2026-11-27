Капитан немецкого «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер призвал наказывать удалением за вмешательство в состояние точки пенальти. Такое заявление он сделал после домашнего матча Лиги конференций против нидерландского «Твенте», который «Фрайбург» выиграл со счетом 2:1, сообщает Der Spiegel.

Потасовка у точки пенальти

После назначения пенальти футболист «Твенте» Лукас Веннегоор оф Хесселинк потоптался на точке, с которой должен был исполняться одиннадцатиметровый. Это вызвало потасовку между игроками, после которой были показаны четыре желтые карточки — по две футболистам каждой команды. При этом Веннегоор оф Хесселинк не получил предупреждения.

Защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер, исполнявший пенальти, попал в штангу. Вышедший на замену Никлас Бесте успешно сыграл на добивании и забил победный мяч на третьей компенсированной минуте.

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Предложение Гюнтера

Гюнтер назвал действия соперника грубо неспортивными и заявил, что правила следует изменить. По его мнению, за вмешательство в состояние точки пенальти арбитр должен сразу показывать красную карточку — тогда такие действия прекратятся.

«Фрайбург» вышел вперед на 11-й минуте благодаря голу Сириака Ирие, а Юнес Таха сравнял счет на 62-й минуте. После пяти матчей этапа лиги команда имеет девять очков и сохраняет хорошие шансы на выход в следующий раунд.

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