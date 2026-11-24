Капитан сборной Ирландии по регби Дэн Шихан пропустит заключительный матч команды в Nations Championship против Австралии. Как сообщает Channel NewsAsia, 28-летний игрок был дисквалифицирован на две недели после красной карточки за прием croc-roll в матче с Южной Африкой.

Желтую карточку заменили на красную

Шихан получил желтую карточку за восемь минут до окончания субботнего матча, в котором Ирландия победила Южную Африку со счетом 20:17. После игры желтую карточку заменили на красную, после чего регбиста дисквалифицировали.

Он исполнял обязанности капитана в отсутствие травмированного Кейлана Дориса. Обычно Шихан играет на позиции хукера, но против сборной Южной Африки впервые в международной карьере вышел на позиции №8.

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Потери на позиции №8

Ирландская команда из-за травм уже не может рассчитывать как минимум на трех игроков позиции №8: Дориса, Джека Конана и Шона Янсена. Джеймс Макнебни пропустил матч с Южной Африкой из-за сотрясения мозга, полученного в игре против Фиджи, однако может быть доступен к встрече с Австралией.

Ник Тимони, вероятно, выйдет в стартовом составе на позиции №8. Ирландия заняла третье место в секции Северного полушария и сыграет с Австралией в плей-офф, который определит команды на пятом и шестом местах.

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