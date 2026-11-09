Игроки сборной Англии во время внутренней встречи с главным тренером Томасом Тухелем откровенно обсудили поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Капитан Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем изложили свои позиции по поводу матча, сообщает BBC Sport.

Недовольство тактикой

Встреча состоялась в начале сентябрьского международного окна в рамках процедуры Футбольной ассоциации Англии по сбору мнений футболистов. Как отмечает BBC Sport, часть команды сохраняла недовольство указаниями Тухеля на заключительном отрезке матча с Аргентиной после того, как Энтони Гордон вывел англичан вперед на 55-й минуте.

Энцо Фернандес сравнял счет за пять минут до окончания основного времени, а Лаутаро Мартинес забил победный мяч головой в компенсированное время. Некоторые опытные футболисты сочли выбранный подход слишком осторожным и оборонительным и предположили, что более активная игра в атаке могла дать другой результат.

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Позиции Кейна и Беллингема

По данным BBC Sport, Тухель связывал два поздних пропущенных мяча с уровнем соперника, в составе которого играл Лионель Месси. В то же время не все участники встречи согласились с этим объяснением. В сборной, по информации издания, распространено мнение, что по составу Англия была сильнее Аргентины.

Кейн прямо изложил свою позицию, а Беллингем выразил убежденность, что нынешняя сборная Англии могла и дальше оказывать давление на аргентинцев. После обсуждения футболисты, как сообщает BBC Sport, считают, что смогли высказаться и двигаться дальше после поражения.

В сентябре англичане после поражения от Испании со счетом 2:3 в первом матче Лиги наций выиграли три следующие встречи. В этих матчах против Чехии и Хорватии команда забила 12 мячей и не пропустила ни одного. На прошлой неделе Тухель также заявил, что его отношения с Беллингемом, в которых были «взлеты и падения», сейчас находятся в хорошем состоянии.

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