Капитан сборной Англии Харри Кейн в матче Лиги наций против Хорватии на стадионе «Уэмбли» может провести 126-й поединок за национальную команду. Это позволит ему превзойти рекорд вратаря Питера Шилтона, сыгравшего за Англию 125 матчей.

Как сообщает Sky Sports News, Кейн почти наверняка выйдет в стартовом составе на игру с Хорватией. Издание ожидает, что перед началом встречи футболиста чествуют по случаю рекорда.

Лучший бомбардир сборной

Кейн уже является самым результативным игроком в истории сборной Англии — на его счету 91 гол. Ранее рекорд принадлежал Бобби Чарльтону, забившему 49 мячей, а затем его превзошёл Уэйн Руни с 53 голами.

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В октябре, в 125-м матче за Англию против Чехии, Кейн забил дважды. Также он дважды отличился в октябрьской победе над Хорватией со счётом 7:0.

Награды и выступления на турнирах

В прошлом месяце Кейн получил «Золотой мяч». По данным Sky Sports News, в голосовании читателей издания после его 125-го матча за сборную 49% из почти 100 тысяч респондентов назвали Кейна лучшим футболистом в истории Англии.

Со сборной Англии форвард сыграл в двух финалах чемпионата Европы и доходил до полуфиналов чемпионата мира, однако международного трофея с командой ещё не выигрывал. В текущем розыгрыше Лиги наций англичане почти гарантировали себе место в четвертьфинале, который состоится в марте.

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