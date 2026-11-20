Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что сейчас не знает, за какой клуб будет играть в следующем сезоне. Контракт 35-летнего центрального защитника истекает летом, а его будущее на «Энфилде» пока не определено.

Контракт истекает летом

Ван Дейк рассказал Sky Sports, что хорошо себя чувствует, следит за физическим состоянием и, по его мнению, способен играть еще много лет. В то же время он подчеркнул, что любые сообщения о его решении относительно следующего сезона не соответствуют действительности, поскольку он сам еще не знает, что будет делать.

По словам футболиста, сейчас он сосредоточен на ближайшем матче против «Манчестер Юнайтед», а затем — на играх в Лиге чемпионов. Он добавил, что спокойно относится к контрактной ситуации и не заглядывает далеко в будущее.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Почти десять лет в клубе

Ван Дейк отметил, что летом его путь в «Ливерпуле» будет длиться почти десять лет и стал важной частью его жизни. Он сказал, что будет благодарен за все, что произошло за это время. Если контракт не продлят, защитник попрощается с клубом летом.

За время выступлений за «Ливерпуль» нидерландец выиграл два титула Премьер-лиги и Лигу чемпионов. Он также положительно оценил взаимодействие с 21-летним партнером по центру обороны Жереми Жаке, назвав его зрелым игроком, который может стать еще сильнее.

Читай нас в