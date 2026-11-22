В Манчестере, Великобритания, капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт, однако переговоры в настоящее время отложены. В интервью Sky Sports News футболист заявил, что приоритетом для клуба должно быть возвращение к победам.

Переговоры отложены

По словам Фернандеша, стороны обсуждали контракт в конце прошлого сезона и в начале нынешнего. Однако из-за ситуации в команде и клубе он решил отложить этот вопрос. Португальский полузащитник также опроверг сообщения о том, что якобы требовал повышения зарплаты или продления соглашения на более длительный срок.

Sky Sports News сообщает, что Фернандеш отклонил два контрактных предложения клуба. Первое из них «Манчестер Юнайтед» сделал летом, когда начались обсуждения нового соглашения. Действующий контракт 32-летнего игрока истекает в конце сезона, а у клуба есть опция продлить его еще на год. Использование этой опции также не позволило бы футболисту в январе вести переговоры с иностранными клубами о возможном бесплатном переходе.

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Будущее в клубе

Фернандеш подчеркнул, что не будет препятствовать клубу, если там решат расстаться с ним. Он отметил, что имел возможности покинуть «Манчестер Юнайтед» в предыдущие летние трансферные окна, однако каждый раз выбирал остаться.

Полузащитник также заявил, что его цели не изменились: он хочет выиграть с клубом английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов. В то же время Фернандеш признал, что завоевать титул чемпиона Англии в этом сезоне команде, вероятно, будет сложно. Он также сказал, что болельщики были слишком терпеливы после нескольких лет без победы клуба в лиге.

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