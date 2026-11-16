Капитан мужской сборной Шотландии Энди Робертсон установил рекорд команды по количеству матчей. В поединке Лиги наций против Швейцарии он провёл 103-й матч за национальную команду и превзошёл предыдущее достижение, сообщает Sky Sports.

Рекорд Далглиша

Робертсон обошёл сэра Кенни Далглиша, который провёл за сборную Шотландии 102 матча в 1971–1986 годах. Рекорд Далглиша держался 40 лет.

Перед рекордным выступлением 32-летний Робертсон заявил, что считает Далглиша величайшим для себя футболистом. Он также подчеркнул важность Далглиша для Шотландии.

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Карьера в сборной

Робертсон дебютировал за национальную команду в матче против Польши в 2014 году. В том же году он забил свой первый гол за Шотландию в игре против Англии.

В 2021 году Робертсон был капитаном сборной Шотландии под руководством Стива Кларка на Евро-2020. Это был первый крупный турнир для команды с 1998 года. Также футболист забил решающий гол в выездном матче против Польши в Лиге наций сезона 2024/25.

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