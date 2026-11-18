Международные судоходные компании призывают капитанов судов восстановить навыки традиционной навигации без GPS из-за усиления глушения и подмены спутниковых сигналов в Ормузском проливе. Как сообщает The National, во время слушаний в парламенте Великобритании заявили о значительном росте таких электронных помех, которые издание связывает с Ираном.

Почти тысяча судов в сутки

Эксперт организации Satellite Applications Catapult Ли Уилкокс-Джонс сообщил, что в июне 2026 года в Ормузском проливе глушению в среднем подвергались 970 судов в день. По данным, приведенным The National, 98% всех зафиксированных в мире случаев GPS-глушения приходились на район залива.

Помехи затрагивают прежде всего танкеры и контейнеровозы, проходящие через пролив. Особую опасность представляет подмена сигнала, или спуфинг: приемник судна может показывать ложные координаты, что способно привести к столкновению или посадке на мель.

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Навигация без спутникового сигнала

Британское Агентство морской безопасности и береговой охраны (MCA) призвало судоходные компании и портовые администрации оценить готовность работать без GPS. Экипажам рекомендуют восстановить навыки работы с картами и схемами, а также учитывать возможные перебои связи.

Издание также отмечает, что морякам уделяют больше внимания в обучении световой сигнализации азбукой Морзе. С начала ноября в Ормузском проливе, по данным The National, произошло 17 атак на суда, в том числе в понедельник возник пожар на танкере Tara Gas. В октябре были атакованы 29 судов.

Зависимость военных от спутников

На тех же слушаниях бывший руководитель Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявил, что около 3 тысяч систем в армейской бригаде зависят от космических систем. Это, в частности, касается связи, навигации, логистики и наведения ракет. По оценке, приведенной на слушаниях, потеря систем позиционирования, навигации и синхронизации времени стоила бы Великобритании 1,4 млрд фунтов стерлингов в день.

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