В шотландском Пейсли женская сборная Шотландии проведет финал плей-офф отбора на чемпионат мира без своей капитана Кэролайн Уир. Полузащитница восстанавливается после мышечной травмы и не выходила на поле за «Лион» с тех пор, как получила повреждение на разминке перед матчем с Чехией месяц назад.

На счету Уир 122 матча и 32 гола за сборную Шотландии. О ее отсутствии в заявке на матчи против Швеции сообщает BBC Sport.

Изменения в составе

Нападающая «Астон Виллы» Миа Маколи также пропустит матчи из-за недавних проблем с икрой. Вместо этого в состав сборной Шотландии вызваны полузащитница «Ньюкасла» Бет Ламсден и нападающая «Ипсвич Таун» Эйлид Адамс.

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Среди заявленных на игры футболисток — Эрин Катберт из «Челси», Сэм Керр из «Ливерпуля», Клэр Эмсли из «Энджел Сити», а также Марта Томас и Кэтлин Макговерн из «Ньюкасла».

Календарь плей-офф

Первый матч противостояния состоится в Пейсли 1 декабря, а ответная игра пройдет в Стокгольме 5 декабря. Победа в плей-офф может обеспечить Шотландии место на чемпионате мира 2027 года в Бразилии. В то же время победитель европейского финала плей-офф с самым низким рейтингом может сыграть в межконтинентальном плей-офф в феврале.

Сборная Швеции выступала на каждом женском чемпионате мира с первого турнира 1991 года и завоевывала бронзовые медали на двух последних розыгрышах.

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