В Италии глава Конференции епископов страны кардинал Маттео Цуппи назвал сексуальное насилие над несовершеннолетними со стороны духовенства «ужасным преступлением». Заявление он сделал в Ассизи во время презентации первого масштабного исследования сексуальных преступлений священнослужителей в Италии, сообщает ANSA English.

Заявление кардинала

Цуппи призвал не скрывать стыд Церкви из-за таких преступлений. «Не будем скрывать наш стыд», — сказал он. Кардинал также заявил, что эти преступления выявляют зло, проникшее в Церковь, поэтому их необходимо называть своими именами и признавать их ужасный характер.

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Данные отчета

Согласно отчету, 70% пострадавших были мужчинами, и почти все они были младше 17 лет. В 24% случаев насилие происходило в церкви или ризнице.

В отчете также отмечается, что более 38% представителей духовенства, в отношении которых поступали сообщения, до сих пор активно служат.

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