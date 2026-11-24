Кардиологи в США обновили клинические рекомендации по контролю холестерина и других нарушений липидного обмена. Документ, заменяющий рекомендации 2018 года, предусматривает более раннюю оценку сердечно-сосудистых рисков и, при необходимости, более раннее применение препаратов для снижения уровня липидов. Об этом сообщает ScienceAlert.

Более ранний скрининг и оценка рисков

Новые рекомендации советуют начинать проверку уровня холестерина у детей в возрасте 9–11 лет, если обследование не проводилось ранее. При наличии в семье случаев тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний или нарушений, связанных с холестерином, скрининг может начинаться с двух лет.

Врачам также рекомендуют использовать калькулятор PREVENT для оценки 10- и 30-летнего риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов в возрасте от 30 до 79 лет. При расчете учитываются, в частности, уровень холестерина, артериальное давление, возраст и привычки, влияющие на здоровье.

Целевые показатели LDL

Авторы рекомендаций советуют всем взрослым как минимум раз в жизни измерить уровень липопротеина(a), или Lp(a). Высокий уровень этой преимущественно наследуемой частицы, переносящей холестерин, связывают с повышенным риском инфаркта и инсульта независимо от уровня LDL.

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Для людей с пограничным или промежуточным риском атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний целевой уровень LDL-холестерина определен ниже 100 мг/дл. Для пациентов с высоким риском или установленными атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, не относящихся к группе очень высокого риска, он должен быть ниже 70 мг/дл. Для группы очень высокого риска рекомендован показатель ниже 55 мг/дл.

Лекарства и образ жизни

Основными препаратами для снижения LDL остаются статины, однако рекомендации также охватывают эзетимиб, бемпедоевую кислоту, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. В июле 2026 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило первый таблетированный ингибитор PCSK9 — энлицитид, который в испытаниях снижал LDL более чем на 50%. В то же время исследование, которое должно выяснить его влияние на инфаркты и инсульты, еще продолжается.

Здоровое питание, другие изменения образа жизни и регулярные медицинские осмотры остаются неизменной первой линией профилактики. Рекомендации опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

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