В Антигуа и Барбуде представители карибского движения за репаративную справедливость заявили, что облегчение долгового бремени и помощь в развитии со стороны Великобритании не могут считаться заменой репараций за столетия рабства. Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ранее заявил о готовности начать структурированный диалог о рабстве и репарациях, а также не исключил извинений со стороны Британии. При этом он отверг выплату репараций. Вместо этого Бернем предложил обсудить пересмотр долгов малых стран Содружества и объявил о выделении 40 млн фунтов стерлингов на критическую инфраструктуру в Карибском регионе в течение следующих трёх лет.

Требования движения за репарации

Бывший премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, участвующий в кампании Repair Campaign, заявил, что страны региона могут приветствовать британские предложения. Однако, по его словам, Карибский регион будет противостоять попыткам трактовать реструктуризацию долгов или помощь в развитии как форму репараций.

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Десятипунктовый план Комиссии Карибского сообщества по репарациям предусматривает именно списание долгов, а не их реструктуризацию, а также денежную компенсацию. В документе указано, что существующие долги бывших колоний связаны между поколениями со столетиями колониальной эксплуатации.

Участие пострадавших сообществ

Депутат британской Лейбористской партии Белл Рибейру-Адди, возглавляющая межпартийную парламентскую группу по африканским репарациям, подчеркнула, что договорённости о репаративной справедливости должны заключаться с участием людей, которых затронули последствия рабства. Она назвала ключевым вопросом право пострадавших сообществ самостоятельно определять содержание таких решений.

Директор Института исследований Содружества при Лондонском университете Кингсли Эбботт также заявил, что сообщества, которым был причинён вред, должны иметь решающий голос в определении того, какими должны быть репарации. В британском МИД отметили, что правительство намерено укреплять отношения с партнёрами по Содружеству, в частности сотрудничать по вопросам глобального долга, климатического кризиса и экономического развития.

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