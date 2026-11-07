Карибский футбольный союз заявил, что будет совместно голосовать за переизбрание президента ФИФА Джанни Инфантино на новый срок. Как сообщает Der Spiegel, это решение стало очередным усилением позиций действующего главы мирового футбола перед выборами.

Голоса Карибского региона

В Карибский футбольный союз входят 31 национальная ассоциация, 25 из которых имеют право голоса на выборах президента ФИФА. Объединение приняло общую позицию после консультаций со всеми своими членами.

В CFU объяснили поддержку финансовой помощью ФИФА для развития футбола в регионе. В то же время союз заявил, что и далее требует большей прозрачности, ответственного управления и фундаментальных реформ в футбольном сообществе.

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Позиция CFU отличается от подхода Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, которая выступила против Инфантино.

Выборы в марте 2027 года

Инфантино стремится к переизбранию на четвертый срок на конгрессе ФИФА, который состоится 18 марта 2027 года в Рабате. Ранее безоговорочную поддержку ему пообещал президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа. По данным издания, глава ФИФА также может рассчитывать на значительное количество голосов из Африки, Южной Америки и Океании.

Кандидаты на должность президента ФИФА должны подать заявки до 18 ноября. О намерении баллотироваться заявили почетный председатель Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима и бывший швейцарский футболист Рамон Вега. По оценке Der Spiegel, у них мало шансов. Также неизвестно, выдвинет ли Европейский футбольный союз собственного кандидата; среди возможных претендентов упоминается Арсен Венгер.

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