Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Оттаве, Канада, что шансы на торговое соглашение с США возрастут, если Вашингтон приблизится к принятию ключевых условий канадской стороны. Отвечая журналистам на вопрос о возможной договоренности, он подчеркнул, что Оттава подпишет ее только в том случае, если она будет отвечать интересам канадцев.

Позиция Канады

По словам Карни, канадская сторона будет оценивать любое возможное соглашение в целом. Он отметил, что Канада не согласилась подписать условия, предложенные в августе, из-за четко определенных границ, или «красных линий».

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Канада готова подписать соглашение на условиях, отвечающих интересам всех канадцев, добавил он.

Заявление Трампа

Комментарий Карни прозвучал на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «приближается к сделке» с Канадой. Перед митингом в воскресенье Трамп также утверждал, что Оттава долгое время извлекала выгоду из США. О заявлениях канадского премьера сообщает Anadolu Agency.

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