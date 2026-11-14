Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада завершила переговоры по всеобъемлющему соглашению о свободной торговле с Филиппинами. Он сказал об этом 14 ноября в Маниле. По его словам, документ могут подписать примерно через шесть месяцев.

Как сообщает Channel NewsAsia, соглашение будет предусматривать отмену пошлин более чем на 90% товарных позиций. Оно будет охватывать сферы от сельского хозяйства до аэрокосмической отрасли и искусственного интеллекта, хотя конкретные условия Карни не раскрыл.

Ожидания в отношении торговли

Карни назвал договоренность с Манилой наиболее всеобъемлющим торговым соглашением среди тех, которые заключали Филиппины. Он ожидает, что товарооборот между двумя странами в течение следующего десятилетия вырастет втрое.

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В 2025 году общий объем торговли между Канадой и Филиппинами составил около 2,4 млрд долларов США. В отдельном заявлении филиппинская сторона сообщила, что рассчитывает завершить заключение торгового соглашения в течение следующего года.

Переговоры с АСЕАН

Карни также сказал, что переговоры Канады с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 11 стран, в значительной степени завершены. По его словам, потенциальное соглашение стало бы первым торговым соглашением АСЕАН с партнером за пределами Азии.

Премьер Канады назвал эти договоренности частью стратегии по созданию сети надежных партнеров, расширению торговых возможностей и уменьшению относительной зависимости от США. По его словам, двусторонняя торговля Канады со странами АСЕАН превышает 50 млрд долларов США в год и за последний год выросла почти на 25%.

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