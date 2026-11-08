Карты зон затопления Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) могут недооценивать риск наводнений примерно для 6 миллионов домов в США. По одной из оценок, в целом в стране риску затопления подвержены 14,6 миллиона объектов недвижимости, сообщает Fortune.

Официальные карты часто устарели: некоторые из них были созданы около 20 лет назад. Даже после обновления они в основном опираются на исторические данные о наводнениях, а не на прогнозы будущих рисков.

Риски различаются даже на одной улице

Авторы исследования, опубликованного в журнале Applied Geography, рассчитали показатели уязвимости почти для 1 миллиона домов в Хьюстоне. Они установили, что эти показатели сильнее различаются между отдельными домами в одном районе, чем в среднем между разными районами.

Ученые отмечают, что карты FEMA прежде всего отвечают на вопрос, может ли вода достичь определенного района, но не оценивают последствия для конкретного жилья. Дома в одной зоне затопления могут иметь разный уровень уязвимости из-за глубины воды, возраста и технического состояния строения, доступности дорог и страхового покрытия.

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Например, более новый ухоженный дом со страховкой от наводнений может значительно легче восстановиться после той же стихии, чем более старое незастрахованное жилье, расположенное в более низкой части улицы.

Четыре фактора уязвимости

Для оценки уязвимости в округе Харрис исследователи объединили четыре группы данных: вероятную глубину затопления, возраст и состояние дома, загруженность окружающих дорог и финансовые показатели, в частности стоимость ремонта и распространенность страхования от наводнений.

Событием, которое называют столетним наводнением, ученые считают затопление с вероятностью 1% в любом отдельном году. Их предыдущая работа в Хьюстоне показала, что более половины из 100 тысяч документированных зданий, подверженных затоплению, расположены за пределами официальных границ зон риска. Такие дома чаще находятся в худшем состоянии и не имеют страховой защиты.

Авторы подчеркивают, что стандартные полисы страхования жилья в США в основном не покрывают ущерб от наводнений. Они предлагают сообществам использовать данные о рисках по адресам вместе с местной информацией о домах, дорогах и страховании, чтобы определять жилье, которому больше всего необходимы меры защиты.

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