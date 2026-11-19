Картину Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, США, за 190,4 млн долларов. Это новый аукционный рекорд для работ художника и вторая по величине сумма, когда-либо уплаченная за произведение искусства на торгах Sotheby’s, сообщает Der Spiegel.

Рекордная цена на торгах

Работу, созданную в 1890 году незадолго до смерти ван Гога, перед аукционом оценивали в 180 млн долларов. Цена продажи превысила предыдущую оценку на 10,4 млн долларов.

Предыдущий рекорд для картины ван Гога принадлежал полотну «Фруктовый сад с кипарисами», которое в 2022 году продали за 117,2 млн долларов.

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Соглашение о происхождении полотна

Проведению торгов предшествовал спор о смене владельца картины в период нацистских преследований. Американские медиа писали об утверждениях, что еврейская семья, ранее владевшая произведением, могла быть вынуждена продать его в 1930-х годах.

По данным Sotheby’s, издатель и основатель Fischer-Verlag Самуэль Фишер приобрел картину в 1909 году. После его смерти она перешла к его жене, а в 1936 году была продана другой семье. В 1975 году произведение приобрела аргентинская семья Блакьер-Арриета — нынешние владельцы картины.

Накануне аукциона Sotheby’s объявил о соглашении между нынешними владельцами и наследниками семьи Фишер. Аукционный дом заявил, что стороны достигли взаимоприемлемого урегулирования, которое признает страдания семьи Фишер во время Холокоста. Детали договоренности не разглашались.

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