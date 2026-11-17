Исследователи Йельской школы медицины проверили инструмент QBSAFE — набор карточек, позволяющий людям с диабетом перед приемом выбрать важные темы для обсуждения с врачом. Как сообщает News-Medical, через шесть месяцев в группе QBSAFE зафиксировали более высокую удовлетворенность клиницистов и приверженность пациентов приему назначенных лекарств по сравнению с обычным подходом.

14 карточек для разговора с врачом

QBSAFE состоит из 14 карточек с утверждениями о различных аспектах жизни с диабетом и его лечения. Перед консультацией пациент может выбрать до трех карточек с вопросами, которые хочет поднять. Это помогает определить повестку разговора с врачом.

Карточки охватывают качество жизни, бремя лечения, безопасность терапии и опасения по поводу осложнений. Среди утверждений есть, в частности, фразы об усталости от времени, затрачиваемого на управление диабетом, и трудностях с соблюдением рекомендаций по питанию и физической активности. В набор также включили положительный опыт — например, чувство гордости за самостоятельное управление болезнью.

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Инструмент разработали на основе исследований факторов, влияющих на качество жизни людей с диабетом, а также отзывов пациентов.

Разговоры о бремени лечения

В двух связанных работах, опубликованных в JAMA Network Open и Journal of General Internal Medicine, ученые сравнили консультации с использованием карточек с обычной медицинской помощью. Во время визитов карточки чаще направляли разговор на бремя лечения, в частности прием препаратов, соблюдение рекомендаций по диете и физической активности, а также сложные жизненные обстоятельства.

По данным исследователей, такие обсуждения не удлиняли приемы и не снижали внимание к контролю уровня сахара в крови. В то же время сами карточки за шесть месяцев не обеспечили статистически значимого улучшения контроля глюкозы, бремени лечения, дистресса, связанного с диабетом, или влияния болезни на повседневную жизнь. Команда планирует разработать дополнительные инструменты и обучение, чтобы врачи могли использовать полученную от пациентов информацию для упрощения лечения.

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