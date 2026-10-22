Крупный кашалот застрял на мелководье возле Тернерс-Бич, к западу от Девонпорта в штате Тасмания, Австралия. На инцидент реагируют специалисты Департамента природных ресурсов и окружающей среды Тасмании и Службы парков и дикой природы, сообщает ABC News.

Накануне вечером полиция Тасмании заявила, что совместно с сотрудниками Службы парков и дикой природы управляет ситуацией на Тернерс-Бич.

Людей просят держаться подальше

Общественность призвали избегать этого участка побережья и не заходить в воду или приливные воды из-за ожидаемой опасности. Местный житель Хейдон рассказал, что утром за ситуацией наблюдали около 100 жителей, а двое рейнджеров следили, чтобы люди не заходили в воду из-за риска появления акул.

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По его словам, кашалот всё ещё находится на мели, а в воде много крови. Он назвал эту ситуацию тревожной.

Специалисты оценивают ситуацию

В Департаменте природных ресурсов и окружающей среды Тасмании сообщили, что один из граждан поздно вечером в среду проинформировал о ките через горячую линию по морским млекопитающим. Эксперты Программы охраны морской природы и сотрудники Службы парков и дикой природы прибыли на место, чтобы оценить ситуацию и определить возможные дальнейшие действия.

В ведомстве напомнили, что киты — крупные и сильные животные, поэтому людям следует держать дистанцию ради собственной безопасности и благополучия животного. Вмешательство в жизнь диких животных является правонарушением.

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