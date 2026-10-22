Катар и Франция после переговоров в Дохе призвали Израиль вывести войска из Газы в соответствии с согласованными условиями прекращения огня, а также прекратить поселенческую политику на оккупированном Западном берегу. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Катара после встречи эмира Катара шейха Тами́ма бин Хама́да Аль Тани и президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Anadolu Agency.

Призывы относительно Газы и Западного берега

Стороны подтвердили возражения против любой аннексии оккупированного Западного берега. Они также призвали прекратить политику израильских поселений и насилие со стороны израильских поселенцев.

Катар и Франция подчеркнули необходимость полного выполнения договоренностей о прекращении огня в Газе. По их заявлению, это предусматривает отвод израильских сил на согласованных условиях и срочную, безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Обе страны также подтвердили поддержку решения о создании двух государств и проведения палестинских выборов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Иран, Ливан и судоходство в Ормузском проливе

В заявлении Катар и Франция осудили, как они отметили, военные атаки Ирана на страны региона и призвали к дипломатическому урегулированию, которое должно обеспечить исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана. Они также выступили за восстановление беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив без взимания сборов.

Относительно Ливана стороны поддержали полное выполнение трехстороннего рамочного соглашения, которое предусматривает восстановление ливанского суверенитета, разоружение «Хезболлы» и полный вывод израильских войск. Они также предостерегли от вакуума безопасности после завершения мандата миротворческой миссии ООН и призвали продолжить международную поддержку ливанских властей и вооруженных сил.

Катар и Франция заявили о готовности совместно поддерживать стабилизационные и экономические проекты в Сирии в координации с сирийскими властями. Отдельно страны договорились расширять сотрудничество в оборонной, безопасностной и экономической сферах.

Читай нас в