Граждане Пакистана могут получить туристическую визу в Катар по прибытии сроком на 30 дней, если выполнят установленные требования. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Катара сообщает The Express Tribune.

Условия получения визы

Согласно информации на сайте министерства, заявитель должен иметь не менее 5 тысяч катарских риалов наличными или эквивалентную сумму на действующей кредитной карте. Для получения визы также необходимы подтверждённый обратный билет и паспорт, действительный не менее шести месяцев.

Пассажиры, прибывающие в Катар непосредственно из Пакистана, должны предоставить сертификат о вакцинации против полиомиелита. Это требование касается именно путешественников, направляющихся в Катар из Пакистана напрямую.

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Продление и деловые поездки

Туристическую визу можно продлить ещё на 30 дней. Для оформления продления посетитель должен иметь подтверждённый обратный билет до предоставления такого продления.

Граждане Пакистана, направляющиеся в Катар с деловой целью, могут организовать визит только через аккредитованные компании.

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