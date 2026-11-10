Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман 10 ноября совершил незапланированный визит в Париж, Франция, где встретился с европейскими и саудовскими коллегами на полях встречи G7. Он проинформировал их о переговорах, которые ранее на этой неделе провел в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает The National, наблюдатели G7 позитивно восприняли визит как возможный признак продвижения к дипломатическому урегулированию войны между США и Ираном. Катар является главным посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Встреча на полях G7

Встреча в Париже длилась менее часа. Ее организовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. В ней участвовали главы внешнеполитических ведомств Германии Йоханн Вадефуль, Великобритании Эд Милибэнд, Италии Антонио Таяни и Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан.

Французские дипломатические источники заявили, что участники сосредоточились на иранском кризисе и его последствиях для безопасности и экономики региона и международного сообщества. Саудовская Аравия и Египет были приглашенными гостями двухдневной встречи G7 в Париже.

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Иран и ситуация в Ливане

После встречи с катарским премьером Трамп заявил, что возобновление военных действий против Ирана сейчас является «довольно маловероятным». В то же время он отметил, что США готовы действовать в случае изменения ситуации на Ближнем Востоке.

Вашингтон стремится к тому, чтобы Иран отказался от ядерных материалов до смягчения санкций, тогда как Тегеран заявляет, что не намерен этого делать. Европейские страны не участвуют в посредничестве напрямую. По данным издания, блокада Ираном Ормузского пролива способствовала росту цен на энергию и социальной напряженности в Европе. Франция и Великобритания предложили поддержать безопасность в проливе международной морской миссией после дипломатического урегулирования между США и Ираном.

Отдельной темой переговоров стала ситуация с безопасностью на юге Ливана. Франция и Италия работают над созданием многонациональной миссии с военным компонентом взамен UNIFIL, миротворцы которой, по данным The National, должны покинуть страну до 31 декабря. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новая миссия не обязательно должна быть военной и потребует согласия Ливана и Израиля.

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