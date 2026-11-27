По состоянию на 27 ноября Катар зафиксировал 41 отгрузку сжиженного природного газа (СПГ) — это самый высокий показатель с начала войны между США и Ираном. Это больше, чем 35 отгрузок в октябре и 21 в сентябре.

Перевозки через Ормузский пролив

Как сообщает The National, Катар использует танкеры, которые отключают автоматическую идентификационную систему AIS, чтобы избежать обнаружения и атак. Представитель Kpler заявил, что лишь около 15% отгрузок осуществляются с включенной AIS, и эти суда направляются в Кувейт. Остальные суда следуют в Бангладеш, Пакистан, Китай, Индию, Японию и Южную Корею.

По оценке Bloomberg, Катар привлек не менее 34 газовозов для перевозки топлива через пролив. В начале конфликта страна почти не направляла суда по этому маршруту.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Объемы ниже довоенных

Несмотря на рост числа отгрузок, ожидаемый экспорт СПГ Катара в ноябре составляет 3,3 млн тонн — почти вдвое меньше, чем более 6,5 млн тонн до начала конфликта в конце февраля.

По данным издания, иранские ракетные удары в марте повредили технологические линии 4 и 6 промышленного комплекса Ras Laffan. Это вывело из эксплуатации мощности объемом 12,8 млн тонн СПГ в год, или около 17% катарского экспорта. QatarEnergy объявила долгосрочный форс-мажор по контрактам с покупателями в Китае, Южной Корее, Италии и Бельгии. Генеральный директор компании Саад аль-Кааби оценил ежегодные потери выручки в 20 млрд долларов и заявил, что восстановление может занять от трех до пяти лет.

Читай нас в